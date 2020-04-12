Маск и Рогозин "обсудили" в "Твиттере", какие ракеты нужно строить России
09:24 12.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск полагает, что российским специалистам следовало бы разрабатывать ракеты-носители, которые можно использовать повторно. Такое мнение он выразил в субботу в "Твиттере".
"В России очень талантливые инженеры, но нужно, чтобы их целью было многоразовое применение [ракет-носителей], или успех невозможен", - написал Маск. В другом сообщении в соцсети он отметил: "В будущем одноразовые ракеты-носители будут таким же странным явлением, каким были бы сегодня одноразовые самолеты. Все можно будет применять повторно".
Предприниматель также написал, что cчитает удачным проект "Байкал" по разработке многоразового ускорителя первой ступени ракет-носителей "Ангара". Он опубликовал ссылку на страницу о данном проекте в сетевой энциклопедии Wikipedia.
В пятницу Маск написал в "Твиттере", что ракеты возглавляемой им компании SpaceX ("Спейс-экс") являются на 80% многоразовыми, а российские не предназначаются для повторного использования. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на это написал в соцсети: "Все указания по решению проблемных вопросов нашей ракетно-космической отрасли были получены во время совещания с президентом России. В указаниях из Вашингтона Роскосмос не нуждается". Он также отметил: "В этом весь цинизм и лицемерие наших оппонентов. Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень".
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