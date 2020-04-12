Нефтяную отрасль США спасла сделка России и Саудовской Аравии - NYT

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договоренности России и Саудовской Аравии по сокращению добычи позволили американской нефтяной промышленности избежать дальнейшего серьезного ущерба. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в субботу в электронной версии газеты "Нью- Йорк таймс".

"Американской нефтепромышленности, возможно, удалось избежать опасной ситуации, - отмечается в материале. - Россия и Саудовская Аравия, которые лишь месяц назад надеялись ослабить американские нефтедобывающие компании, отступили от угроз направить на и без того перенасыщенный рынок дополнительные объемы энергоносителя. Они признали, что эта игра наносит ущерб им самим, и объявили вместо этого о достижении предварительной договоренности о сокращении добычи". "Данная смена курса позволит американским компаниям постепенно сократить добычу на собственных условиях без предписаний со стороны властей или регуляторов в период, когда они вкладывают меньше средств в поиск и разработку месторождений".

"Американская нефтепромышленность избежала худшего развития событий", - приводятся в публикации слова эксперта по энергетике и ближневосточной политике Эми Майерс Джаффе из американского Совета по международным отношениям. "Банкротства все равно последуют, однако теперь можно не бояться уничтожения целой отрасли, поскольку худшая часть ценовой войны позади", - добавила аналитик из данной исследовательской организации.

"Как ожидают аналитики, цены на нефть, которые лишь шесть лет назад превышали 100 долларов за баррель, в обозримой перспективе будут ниже 40 долларов", - отмечается в материале. Вместе с тем, как подчеркивает издание, "по всей видимости, удалось избежать" снижения стоимости нефти до менее 10 долларов за баррель.