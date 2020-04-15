В ФРГ суточный прирост выздоровевших почти вдвое превысил число заразившихся

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в ФРГ выросло за сутки на 2 486 и составило 127 584. Об этом сообщил в среду Институт Роберта Коха в ежедневной сводке.

Выздоровели 72,6 тыс. человек, что на 4,5 тыс. больше, чем было днем ранее. Таким образом, суточный прирост выздоровевших почти вдвое превысил число инфицированных. Умерли 2 354 человека, что на 285 больше, чем накануне.

В целом, динамика выявления новых случаев остается ниже по сравнению с прошлой неделей. В первой декаде апреля прирост был в районе 4 тыс. в сутки. Эпицентрами распространения коронавируса в Германии являются Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден - Вюртемберг.

В субботу впервые за все время ведения статистики общее число выздоровевших превысило количество инфицированных.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.