В ФРГ суточный прирост выздоровевших почти вдвое превысил число заразившихся
10:20 15.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в ФРГ выросло за сутки на 2 486 и составило 127 584. Об этом сообщил в среду Институт Роберта Коха в ежедневной сводке.
Выздоровели 72,6 тыс. человек, что на 4,5 тыс. больше, чем было днем ранее. Таким образом, суточный прирост выздоровевших почти вдвое превысил число инфицированных. Умерли 2 354 человека, что на 285 больше, чем накануне.
В целом, динамика выявления новых случаев остается ниже по сравнению с прошлой неделей. В первой декаде апреля прирост был в районе 4 тыс. в сутки. Эпицентрами распространения коронавируса в Германии являются Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден - Вюртемберг.
В субботу впервые за все время ведения статистики общее число выздоровевших превысило количество инфицированных.
За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.
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