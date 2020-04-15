Сбербанк стал лучшим работодателем среди банков и финансово-кредитных организаций

16:13

Сбербанк стал лучшим работодателем в России среди банков и финансово-кредитных организаций и вошел в пятерку лучших работодателей страны по версии HeadHunter. Компания поднялась на три пункта по сравнению с 2018 годом. По мнению составителей рейтинга, при подборе сотрудников банк ориентируется на привлечении специалистов, выдающихся и по своим профессиональным характеристикам, и с точки зрения соответствия его корпоративной культуре. При этом в кадровой политике важен непрерывный процесс обучения на базе Корпоративного университета Сбербанка, обеспечивающий подготовку управленцев и ключевых специалистов.



Старший вице-президент, куратор подразделений HR и стратегии Сбербанка Юлия Чупина отмечает, что Сбербанк и его экосистема быстро развиваются, внедряются новые технологии и задачи, которые решать может только высокопрофессиональная и мотивированная команда. «Именно поэтому главный актив Группы Сбербанк — это наши сотрудники. Сегодня мы вместе со всей страной переживаем непростое время. Но зрелость нашей команды такова, что даже в сложившихся условиях мы продолжаем бесперебойно обслуживать наших клиентов онлайн и офлайн, разрабатываем новые продукты и сервисы, генерируем идеи. Работа в Сбербанке и компаниях его экосистемы становится все более привлекательной для молодежи и специалистов в области современных технологий», - считает Чупина.



Сейчас в рамках цифровой трансформации банк совершенствует и цифровизирует все HR-процессы. Сегодня уже более 80% популярных HR-сервисов для сотрудников автоматизированы. Действующие в банке SMART-сервисы дают сотрудникам персонифицированные рекомендации, помогая выбрать наиболее эффективные способы профессионального, личностного и карьерного роста. Отлаженная система внутренних коммуникаций позволяет сотрудникам банка узнавать об основных событиях в организации и за ее пределами, новых возможностях для обучения и карьеры, полезных практиках саморазвития.

