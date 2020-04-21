ОПЕК созывает срочную конференцию министров

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ОПЕК в срочном порядке созывает телеконференцию министров во вторник, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Источники агентства не уточнили, какие именно страны примут участие во встрече.

Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI в понедельник впервые в истории США опустилась на Нью-йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. Июньские фьючерсы нефти этой марки к вечеру вторника дешевеют до менее $14 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 22,4% к уровню закрытия предыдущих торгов, до уровня $19,85 за баррель, свидетельствуют данные биржевой площадки на 18:10 мск.