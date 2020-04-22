Ректор МГЮА: субъекты РФ вправе вводить санкции в виду их отсутствия в федеральном КоАП

18:00

Власти субъектов Федерации при необходимости могут вводить собственные санкции за нарушение Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, если в федеральном законодательстве нет таких норм, полагает ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени Кутафина Виктор Блажеев.

Комментируя заявления СМИ о противоречии введенных в Москве санкций за нарушение самоизоляции федеральному КоАП, Блажеев отметил, что определение административной ответственности - предмет совместного ведения РФ и субъекта Федерации. «Это предусмотрено ст. 1.3.1 КоАП РФ. Исходя из этого и Россия в целом, и субъект РФ может устанавливать административную ответственность за нарушение соответствующих нормативно-правовых актов РФ и субъекта РФ, - заявил эксперт. - Действительно, ст. 20.6.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации и в зоне ЧС. Там предусмотрены соответствующие санкции».

По словам эксперта, в случае, когда в федеральном законодательстве отсутствуют те или иные нормы, если они прописаны в законодательстве субъекта РФ, то подлежат применению на территории этого региона. В частности, ст. 20.6.1 КоАП РФ не охватывает конкретные действия, которые предусмотрены ст. 3.18.1 КоАП Москвы: ответственность за невыполнения гражданами требований нормативно-правовых актов Москвы, направленных на введение обеспечения режима повышенной готовности в столице, а также на соблюдение режима самоизоляции. «Режим самоизоляции предусмотрен указами мэра Москвы, все действия там перечислены. Они не подпадают под действия федерального законодательства, которое не содержит этих действий в ст. 20.6.1, поэтому здесь применяется законодательство субъекта РФ, в части тех действий, которые предусмотрены ст. 3.18.1», - уверен Блажеев, по словам которого, санкции, не предусмотренные московским законодательством, будут применяться в соответствии с КоАП РФ.

Как отмечает Блажеев, обзор Президиума Верховного суда РФ по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению в РФ новой коронавирусной инфекции – рекомендательный документ. В нем содержатся сведения, которые не имеют общеобязательного характера разъяснения, а «просто ориентируют суды как поступать в той или иной ситуации», - сказал ректор.