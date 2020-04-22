Более 1400 протоколов составили за сутки на вышедших на улицу без законных оснований москвичей
19:07 22.04.2020
Городские власти призывают москвичей оставаться в режиме самоизоляции и все активнее привлекают к ответственности за появление на улицах без веских оснований. По словам начальника Главного контрольного управления города Москвы Евгения Данчикова, всего за сутки в мегаполисе сотрудники полиции составили на москвичей почти 1400 протоколов за появление на улицах без установленных законодательством причин. «Всего за период введения режима повышенной готовности в отношении таких нарушителей было составлено более 20 тыс. протоколов», - заявил чиновник. По его данным, среднесуточное количество нарушений, связанных с передвижением по городу, сократилось на 25-30%.
Как сообщил Данчиков, при этом стало больше случаев, когда сотрудники полиции фиксируют, что на детских и спортивных площадках собираются родители с детьми, а также дети старшего возраста без родителей. Это с учетом резкого роста количества заболевших коронавирусом в Москве, повышает риск распространения COVID-19. «Остановить распространение коронавирусной инфекции возможно только при активной помощи жителей Москвы, нужно только внимательней отнестись к себе и близким, без крайней необходимости не выходить из дома и следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора», - заявил Данчиков.
Сейчас в Москве улицы патрулируют около 13 тыс. сотрудников полиции, 3000 сотрудников Росгвардии и 1000 дружинников.
Новости
- 20:00 22.04.2020
- Нефть растет в цене, а за ней - и рубль
- 19:38 22.04.2020
- Мантуров рассказал, сколько масок используется в России ежедневно
- 19:12 22.04.2020
- В Москве за сутки выявлено 48 зараженных COVID-19 нарушителей самоизоляции
- 19:05 22.04.2020
- Песков предположил снижение заражаемости COVID-19 в РФ после середины мая
- 18:45 22.04.2020
- Главы МИД "нормандской четверки" проведут видеоконференцию 30 апреля - СМИ
- 18:25 22.04.2020
- Мишустин: Прошу избегать ситуации, про которые в народе говорят "одно лечим, а другое калечим"
- 18:00 22.04.2020
- Ректор МГЮА: субъекты РФ вправе вводить санкции в виду их отсутствия в федеральном КоАП
- 17:40 22.04.2020
- Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы РФ
- 17:12 22.04.2020
- Депутат Госдумы выступила за равные зарплаты для мужчин и женщин
- 17:05 22.04.2020
- Горьковский автозавод передает более 200 автомобилей волонтерам для помощи жителям
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать