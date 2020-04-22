0
0
115
НОВОСТИ

Более 1400 протоколов составили за сутки на вышедших на улицу без законных оснований москвичей

19:07 22.04.2020

Городские власти призывают москвичей оставаться в режиме самоизоляции и все активнее привлекают к ответственности за появление на улицах без веских оснований. По словам начальника Главного контрольного управления города Москвы Евгения Данчикова, всего за сутки в мегаполисе сотрудники полиции составили на москвичей почти 1400 протоколов за появление на улицах без установленных законодательством причин. «Всего за период введения режима повышенной готовности в отношении таких нарушителей было составлено более 20 тыс. протоколов», - заявил чиновник. По его данным, среднесуточное количество нарушений, связанных с передвижением по городу, сократилось на 25-30%.

Как сообщил Данчиков, при этом стало больше случаев, когда сотрудники полиции фиксируют, что на детских и спортивных площадках собираются родители с детьми, а также дети старшего возраста без родителей. Это с учетом резкого роста количества заболевших коронавирусом в Москве, повышает риск распространения COVID-19. «Остановить распространение коронавирусной инфекции возможно только при активной помощи жителей Москвы, нужно только внимательней отнестись к себе и близким, без крайней необходимости не выходить из дома и следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора», - заявил Данчиков.

Сейчас в Москве улицы патрулируют около 13 тыс. сотрудников полиции, 3000 сотрудников Росгвардии и 1000 дружинников.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:00 22.04.2020
Нефть растет в цене, а за ней - и рубль
0
19
19:38 22.04.2020
Мантуров рассказал, сколько масок используется в России ежедневно
0
69
19:12 22.04.2020
В Москве за сутки выявлено 48 зараженных COVID-19 нарушителей самоизоляции
0
106
19:05 22.04.2020
Песков предположил снижение заражаемости COVID-19 в РФ после середины мая
0
118
18:45 22.04.2020
Главы МИД "нормандской четверки" проведут видеоконференцию 30 апреля - СМИ
0
136
18:25 22.04.2020
Мишустин: Прошу избегать ситуации, про которые в народе говорят "одно лечим, а другое калечим"
0
180
18:00 22.04.2020
Ректор МГЮА: субъекты РФ вправе вводить санкции в виду их отсутствия в федеральном КоАП
0
190
17:40 22.04.2020
Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы РФ
0
227
17:12 22.04.2020
Депутат Госдумы выступила за равные зарплаты для мужчин и женщин
0
242
17:05 22.04.2020
Горьковский автозавод передает более 200 автомобилей волонтерам для помощи жителям
0
232

Возврат к списку