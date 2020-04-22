Более 1400 протоколов составили за сутки на вышедших на улицу без законных оснований москвичей

19:07

Городские власти призывают москвичей оставаться в режиме самоизоляции и все активнее привлекают к ответственности за появление на улицах без веских оснований. По словам начальника Главного контрольного управления города Москвы Евгения Данчикова, всего за сутки в мегаполисе сотрудники полиции составили на москвичей почти 1400 протоколов за появление на улицах без установленных законодательством причин. «Всего за период введения режима повышенной готовности в отношении таких нарушителей было составлено более 20 тыс. протоколов», - заявил чиновник. По его данным, среднесуточное количество нарушений, связанных с передвижением по городу, сократилось на 25-30%.

Как сообщил Данчиков, при этом стало больше случаев, когда сотрудники полиции фиксируют, что на детских и спортивных площадках собираются родители с детьми, а также дети старшего возраста без родителей. Это с учетом резкого роста количества заболевших коронавирусом в Москве, повышает риск распространения COVID-19. «Остановить распространение коронавирусной инфекции возможно только при активной помощи жителей Москвы, нужно только внимательней отнестись к себе и близким, без крайней необходимости не выходить из дома и следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора», - заявил Данчиков.

Сейчас в Москве улицы патрулируют около 13 тыс. сотрудников полиции, 3000 сотрудников Росгвардии и 1000 дружинников.