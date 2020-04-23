РФ заняла в мире шестое место по приросту миллиардеров за 10 лет
17:12 23.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Россия заняла шестое место в мире по приросту миллиардеров за 10 лет. По оценке журнала Форбс, сейчас в России 99 человек, состояние которых оценивается в миллиард долларов или выше.
На первом месте в списке – Китай. За десять лет там появилось 325 новых миллиардеров. На втором месте США, на третьем – Германия. Эхо Москвы
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