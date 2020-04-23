Госдеп США озабочен строительством Россией военных объектов в Арктике
21:00 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США признают "законные интересы" России в Арктике, но обеспокоены строительством РФ военной инфраструктуры в регионе. Об этом заявил в ходе телефонного брифинга представитель Госдепартамента высокого ранга. Стенограмму распространила в четверг пресс-служба ведомства.
По его утверждению, Россия продвигает в регионе повестку, противоречащую интересам США, их союзников и партнеров.
"США признают законные интересы России в Арктике, Россия входит в Арктический совет, - сказал дипломат. - Мы взаимодействуем с Россией и другими арктическими странами по ряду вопросов, включая ликвидацию последствий разливов нефти, поисковые и спасательные операции, [борьбу] с загрязнением. Работа идет, мы хотим ее продолжать, у нас нет озабоченности по этому поводу".
"Однако мы озабочены строительством Россией военных объектов в Арктике. Российское присутствие значительно возросло за последние годы, создано арктическое командование (Объединенное стратегическое командование на базе Северного флота - прим. ТАСС), восстановлены аэродромы и другая инфраструктура, - продолжил представитель ведомства. - [Созданы] глубоководные порты, новые военные базы вдоль побережья, [продолжаются] усилия по развертыванию ПВО и ракетных систем, радаров раннего обнаружения".
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