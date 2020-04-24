По решению Роспотребнадзора закрыты на карантин два отделения районной больницы в Краснодарском крае - оперштаб

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Терапевтическое и приемное отделения центральной районной Апшеронской больницы в Краснодарском крае закрыли на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у сотрудников больницы. Часть коек в больнице перепрофилированы, медицинское учреждение продолжает работать, сообщили журналистам в оперативном штабе региона в пятницу.

"При первичном лабораторном анализе у двух сотрудников Апшеронской ЦРБ - врача-терапевта и санитарки был выявлен коронавирус. Их обследовали как лиц из группы риска, симптомов заболевания у них не было. По решению Роспотребнадзора закрыты на карантин терапевтическое и приемное отделения больницы, где работают эти сотрудники. В терапевтическом отделении находятся 39 пациентов и 10 медработников, еще девять медиков самоизолировались дома", - говорится в сообщении оперативного штаба.

Персоналу и пациентам терапевтического отделения организована доставка продуктов питания, медикаментов и вещей. "Часть коек неврологического профиля перепрофилирована под терапевтические, ЦРБ работает в полном объеме", - добавили в оперштабе.