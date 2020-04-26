В России за сутки число заразившихся коронавирусом возросло до 80 949 - оперштаб
13:15 26.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 6 361, до 80 949, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
"В России нарастающим итогом зарегистрировано 80 949 случаев (+8,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 517 человек, за весь период - 6 767. За сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 747 человек", - говорится в сообщении штаба. При этом в 2 920 (45,9%) новых случаев являются бессимптомными.
Как следует из данных штаба, среднесуточный рост числа заразившихся на этой неделе замедлился до 9,5% с 15,3% неделей ранее. Рост количества инфицированных составил за семь дней 88,9% против 171,1% на прошлой неделе.
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