В России за сутки число заразившихся коронавирусом возросло до 80 949 - оперштаб

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 6 361, до 80 949, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 80 949 случаев (+8,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 517 человек, за весь период - 6 767. За сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 747 человек", - говорится в сообщении штаба. При этом в 2 920 (45,9%) новых случаев являются бессимптомными.

Как следует из данных штаба, среднесуточный рост числа заразившихся на этой неделе замедлился до 9,5% с 15,3% неделей ранее. Рост количества инфицированных составил за семь дней 88,9% против 171,1% на прошлой неделе.