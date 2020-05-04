Минюст России готовит к открытию интернет-портал по бесплатной юридической помощи населению

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции России подготовило проект создания национального интернет-портала, где граждане смогут получать бесплатные консультации юристов и искать адвокатов для обращения в суд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста.

"Минюстом России разработан проект постановления правительства РФ "О Едином государственном портале правового просвещения и бесплатной юридической помощи" и положение о порядке его работы", - сообщили в министерстве, отвечая на запрос ТАСС. Ресурс будет нацелен на единые подходы всех органов власти и организаций к реализации госполитики в сфере оказания бесплатной юридической помощи и развития правовой грамотности и правосознания граждан.

Как подчеркнули в Минюсте, создание портала "позволит обеспечить граждан систематизированной, актуальной, достоверной и доступной для восприятия правовой информацией с высокой степенью визуализации и простыми поисковыми сценариями". На портале предполагается разместить интерактивные карты с адресами судов, пунктов бесплатной юридической помощи, правоохранительных органов, всех участников государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи.