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Абэ осудил политику наращивания санкций США против Ирана в условиях пандемии

13:45 05.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает неправильной политику наращивания санкций США в отношении Ирана в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил во вторник в ходе телефонных переговоров с иранским президентом Хасаном Роухани.

"Премьер-министр Японии назвал неправильным наращивание санкций США против Ирана в тяжелой ситуации распространения коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы Роухани. Абэ добавил, что "в текущих условиях на повестке дня всех стран должны быть гуманитарные действия".

По словам президента Ирана, "из-за усиления бесчеловечных санкций Вашингтона в отношении Тегерана сегодня иранская сторона сталкивается с большими проблемами даже при [импорте] медицинского оборудования и поставок продовольствия". "Нет другого способа справиться с вирусом, кроме сотрудничества всех стран", - отметил он.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. По утверждениям иранской стороны, санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств.

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