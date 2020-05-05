Первый этап отмены ограничительных мер в Австрии прошел успешно - Минздрав

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый этап отмены введенных в Австрии из-за пандемии коронавируса ограничительных мер в апреле прошел успешно и без роста числа зараженных, определяющими для выхода из кризиса будут результаты второго этапа в мае. Об этом сообщил во вторник глава австрийского Минздрава Рудольф Аншобер.

"Мы отлично преодолели первый этап открытия. Нет никаких свидетельств значительного повышения [числа инфицированных]. Ситуация очень устойчивая и очень стабильная", - проинформировал министр на пресс-конференции в Вене. Он также указал, что ежедневный прирост числа зараженных сократился с 57% до 0,2%. "С 18-19 апреля мы фиксируем случаи заражения ежедневно только в двузначных числах", - констатировал Аншобер.

"Второй крупный этап открытия пришелся на 1 мая. Этот шаг стал масштабнее и включал отмену ограничений по выходу на улицу, ввел правило держать дистанцию в один метр и принес открытие почти всех сфер услуг и магазинов, которые не были открыты 14 апреля. Теперь 10-12 дней нужно будет подождать, чтобы можно было увидеть возможные изменения в статистике", - рассказал министр.

По его словам, Австрия еще не вышла из кризиса. "Наихудшим [развитием ситуации] может стать вторая волна [заражений], мы всеми силами хотим этого избежать. Май будет решающим месяцем", - сказал министр.