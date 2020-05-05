Если позволит эпидемиологическая ситуация новый учебный год начнется в очном формате - ﻿Минпросвещения РФ

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый учебный год в школах начнется в очном формате с 1 сентября, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация в стране. Об этом во вторник заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Мы никогда не откажемся от традиционной школы, от традиционных уроков, никогда не допустим, чтобы школьники не смогли общаться друг с другом. И как только позволит санэпидемситуация, надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты. Я представляю, какая радость будет у всех - и школьников, и у родителей, что вернулись к традиционному обучению", - сообщил Кравцов.



