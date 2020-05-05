Эстония: В рамках смягчения ограничений 11 мая откроются торговые центры
14:45 05.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В розничной торговле работают более 50 тысяч людей, и закрытие торговых центров явно повлияло на большую часть из них, - приводит его слова газета "Постимеэс". - Смягчение ограничений поможет обеспечить доходы работников торговых центров и связанных с их обслуживанием сфер деятельности, например, оптовую торговлю, обслуживание и транспорт. Надеемся, что этим мы сможем снизить и волну сокращений".
Согласно принятому во вторник правительством Эстонии решению, с 11 мая в торговых центрах страны разрешено открыть все магазины и пункты обслуживания, рестораны и другие точки общепита. При этом блюда в ресторанах и кафе разрешено продавать до 22:00, чтобы исключить скопление посетителей в ночные часы. Находящиеся в торговых центрах места проведения досуга, включая кинотеатры, боулинги, казино и детские игровые комнаты останутся закрытыми.
Правительство советует посетителям торговых центров соблюдать правило 2+2 (не более двух человек вместе на расстоянии не менее двух метров от других - прим. ТАСС), надевать в магазинах маску либо закрывать нос и рот.
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