Регионы обсудили введение масочного режима в общественных местах с мэром Москвы
15:15 05.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник провел селекторное совещание Госсовета по ситуации коронавирусом, где обсудили введение масочного режима в общественных местах и ряд других вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и главы субъектов РФ.
"Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. <…> На совещании обсуждалось введение масочного режима в общественных местах", - говорится в сообщении.
Участники совещания рассмотрели также вопросы обеспечения дополнительных выплат и безопасности медперсонала и сохранения необходимых объемов экстренной медицинской помощи по заболеваниям, не связанным с заражением коронавирусом.
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