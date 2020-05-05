Регионы обсудили введение масочного режима в общественных местах с мэром Москвы

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник провел селекторное совещание Госсовета по ситуации коронавирусом, где обсудили введение масочного режима в общественных местах и ряд других вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и главы субъектов РФ.

"Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. <…> На совещании обсуждалось введение масочного режима в общественных местах", - говорится в сообщении.

Участники совещания рассмотрели также вопросы обеспечения дополнительных выплат и безопасности медперсонала и сохранения необходимых объемов экстренной медицинской помощи по заболеваниям, не связанным с заражением коронавирусом.