Некоторые районы Евросоюза могут открыть для внутреннего туризма
15:45 05.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон не исключил открытия некоторых районов Евросоюза для летнего отдыха. Соответствующее заявление он сделал во вторник в эфире французской радиостанции "Франс энфо".
"Вполне вероятно, что некоторые зоны будут открыты для туристов, а другие - нет", - отметил он, подчеркнув, что в руководстве ЕС "делают все возможное", чтобы европейцы могли путешествовать этим летом. При этом еврокомиссар указал на различия в развитии пандемии в разных регионах. "Границы пандемии не совпадают с границами стран", - добавил Бретон.
Он также вновь призвал оказать содействие туристической отрасли преодолеть кризис, подчеркнув, что финансовая помощь должна оказываться в виде грантов, а не займов.
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