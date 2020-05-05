Оптимизируя медицину в РФ не учли условия катаклизма - Рошаль
16:15 05.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проводимая последние 15-20 лет оптимизация медицины в РФ не была рассчитана на работу в условиях катаклизма. Такое мнение во вторник высказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Он рассказал, что почти 10 месяцев назад ОНФ провел закрытое обсуждение по теме "Оказание медицинской помощи в субъекта РФ при массовом поступлении пострадавших", в котором участвовали представители Минобороны, МЧС, Минздрава и прочие заинтересованные организации. По словам Рошаля, решения и замечания участников совещания были направлены в Минобороны, в МЧС, в ФОМС, в Минздрав.
"Мы выступали против проводимой в течение более 15-20 лет оптимизации здравоохранения, которая была рассчитана на спокойную жизнь и без катаклизмов", - сказал Рошаль в ходе онлайн-заседания центрального штаба ОНФ.
Он отметил, что на совещании также было отмечено, что каждый регион страны должен быть самодостаточным, расчет штата медиков и коек должен быть с учетом чрезвычайных ситуаций.
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