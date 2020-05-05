Заявление мэр Нижнего Новгорода об отставке рассмотрят в среду
16:45 05.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подал заявление об уходе с должности, сообщил ТАСС источник в администрации города.
"Подтверждаю информацию. Панов переходит на другую работу федерального уровня", - сказал собеседник агентства.
Заявление Панова в среду рассмотрит Городская дума Нижнего Новгорода. Окончательное решение будет принято депутатами, уточнил собеседник.
Владимир Панов родился в Нижнем Новгороде в 1975 году, в 1997 году окончил экономический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского по специальности "Экономика и управление", кандидат экономических наук. С 2010 по 2015 год - депутат городской Думы Нижнего Новгорода пятого созыва. В 2015 году стал председателем Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".
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