Подмосковье готовится к введению "масочного режима" с 12 мая
16:00 05.05.2020
|
Фото Константина Семенца
"Ношение масок - это новая культура, необходимое требование для того, чтобы обезопасить и самого человека, и окружающих, и врачей, на которых нагрузка самая большая. Поэтому очень важно обратить внимание на готовность нашей области к введению "масочного режима", - сказал губернатор. - Более того, только что закончился федеральный селектор, где было настоятельно рекомендовано носить еще и перчатки, особенно в общественном транспорте и в магазинах. Все эти меры направлены на то, чтобы разгрузить койки".
В Подмосковье создан необходимый запас масок. Их можно купить в более 4 тыс. государственных и коммерческих аптеках, сетевых магазинах. Заключен контракт на поставку еще 1 млн масок. Разворачиваются дополнительные инфекционные койки, в частности, открыта больнице в Бронницах, готовятся госпитали в парке "Патриот" в Одинцовском городском округе и в выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске.
"Подготовка "Патриота" и "Крокуса" завершается, еще какое-то время потребуется, чтобы дополнительно привлечь медперсонал, - сказал Андрей Воробьёв - Обращаю внимание глав и главврачей городских округов Красногорск и Одинцовский на то, чтобы было сделано все необходимое для приема пациентов. В этих госпиталях будет и кислород, и ИВЛ, и реанимация, и необходимые лекарства".
Кроме того, в Подмосковье продолжает действовать система цифровых пропусков - выявляются водители, выехавшие без оформления разрешения, подробно информируются жители о штрафах.
«Я получаю много писем касательно соблюдения режима самоизоляции, особенно от тех, кому больше 65 лет. Даю поручение - четко разъяснить людям старшего поколения, что они имеют возможность оформить пропуск и выехать к себе на дачу или в загородный дом. А в случае необходимости главы должны оказать помощь в оформлении. Мы должны уделить особое внимание старшему поколению", - подчеркнул губернатор.
НОВОСТИ
- 17:45 05.05.2020
- Организации вовлеченные в борьбу с коронавирусом стали жертвами киберкампаний
- 17:15 05.05.2020
- Для ликвидации пожара в шести частных домах в Самарской области привлечены почти 70 человек
- 16:45 05.05.2020
- Заявление мэр Нижнего Новгорода об отставке рассмотрят в среду
- 16:15 05.05.2020
- Оптимизируя медицину в РФ не учли условия катаклизма - Рошаль
- 15:45 05.05.2020
- Некоторые районы Евросоюза могут открыть для внутреннего туризма
- 15:15 05.05.2020
- Регионы обсудили введение масочного режима в общественных местах с мэром Москвы
- 14:45 05.05.2020
- Эстония: В рамках смягчения ограничений 11 мая откроются торговые центры
- 14:30 05.05.2020
- Если позволит эпидемиологическая ситуация новый учебный год начнется в очном формате - Минпросвещения РФ
- 14:15 05.05.2020
- Первый этап отмены ограничительных мер в Австрии прошел успешно - Минздрав
- 13:45 05.05.2020
- Абэ осудил политику наращивания санкций США против Ирана в условиях пандемии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать