Подмосковье готовится к введению "масочного режима" с 12 мая

16:00

Фото Константина Семенца



Все населенные пункты Подмосковья должны быть готовы к вводу "масочного режима" с 12 мая. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв на совещании по видеоконференцсвязи с главами муниципалитетов. Он также сообщил, что в числе защитных средств рекомендовано также носить перчатки.

"Ношение масок - это новая культура, необходимое требование для того, чтобы обезопасить и самого человека, и окружающих, и врачей, на которых нагрузка самая большая. Поэтому очень важно обратить внимание на готовность нашей области к введению "масочного режима", - сказал губернатор. - Более того, только что закончился федеральный селектор, где было настоятельно рекомендовано носить еще и перчатки, особенно в общественном транспорте и в магазинах. Все эти меры направлены на то, чтобы разгрузить койки".

В Подмосковье создан необходимый запас масок. Их можно купить в более 4 тыс. государственных и коммерческих аптеках, сетевых магазинах. Заключен контракт на поставку еще 1 млн масок. Разворачиваются дополнительные инфекционные койки, в частности, открыта больнице в Бронницах, готовятся госпитали в парке "Патриот" в Одинцовском городском округе и в выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске.

"Подготовка "Патриота" и "Крокуса" завершается, еще какое-то время потребуется, чтобы дополнительно привлечь медперсонал, - сказал Андрей Воробьёв - Обращаю внимание глав и главврачей городских округов Красногорск и Одинцовский на то, чтобы было сделано все необходимое для приема пациентов. В этих госпиталях будет и кислород, и ИВЛ, и реанимация, и необходимые лекарства".

Кроме того, в Подмосковье продолжает действовать система цифровых пропусков - выявляются водители, выехавшие без оформления разрешения, подробно информируются жители о штрафах.

«Я получаю много писем касательно соблюдения режима самоизоляции, особенно от тех, кому больше 65 лет. Даю поручение - четко разъяснить людям старшего поколения, что они имеют возможность оформить пропуск и выехать к себе на дачу или в загородный дом. А в случае необходимости главы должны оказать помощь в оформлении. Мы должны уделить особое внимание старшему поколению", - подчеркнул губернатор.