Заместителем главы Рособрнадзора назначен депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышев

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышева (ЛДПР) заместителем главы Рособрнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на интернет-портале правовой информации.

"Назначить Чернышева Бориса Александровича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки", - говорится в документе.

Чернышев избран депутатом Государственной думы РФ VII созыва 18 сентября 2016 г.