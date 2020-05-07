Онлайн-проект "Московский киберспорт" стартовал в столице

18:57 Источник: НГ-Online

Федерация компьютерного спорта и Федерация шахмат Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы объявили о старте проекта «Московский киберспорт», который познакомит москвичей с новыми видами спорта. Амбассадорами турнира будут гроссмейстер Сергей Карякин, киберблогеры Сергей Карапетян и Сергей Никифоров, дрифт-гонщик Максим Тишенко, дизайнер Анастасия Задорина, телеведущий Андрей Довгопол и гребец-байдарочник Юрий Постригай.

Проект стартует 10 мая и продлится до начала августа, всего состоится более 220 открытых турниров по различным компьютерным дисциплинам и шахматам: Asseto Corsa, Counter-Strike:Global Offensive, Dota2, Hearthstone, Legends of Runeterra, Dota Underlords, Starcraft 2, FIFA 20, NHL 20, World of Tanks и даже тетрис.

Суммарный призовой фонд составит 3 млн рублей.