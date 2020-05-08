Цель проекта строительства железной дороги Томмот - Якутск не достигнута - Счетная палата

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект строительства железной дороги Томмот - Якутск (Нижний Бестях) введенной в эксплуатацию в 2019 году, не достиг основной цели - повышения транспортной доступности Якутска, говорится в сообщении Счетной палаты РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Изначально проект предусматривал строительство совмещенного моста, то есть автомобильного и железнодорожного мостового перехода через реку Лена в районе Якутска. Но в 2016 году от него отказались и даже исключили из ФЦП "Развитие транспортной системы". Это привело к тому, что цели проекта не достигнуты: круглогодичной транспортной доступности нет", - приводятся в сообщении слова аудитора Валерия Богомолова.

По его мнению, в отсутствие моста через Лену железная дорога Томмот - Нижний Бестях не обеспечила решение всех запланированных задач. Как отметил Богомолов, проект обошелся в 48,7 млрд рублей, из которых 28 млрд предоставил федеральный бюджет, еще 16,7 млрд - республиканский, а остальные - средства внебюджетных источников. При этом итогом крупных инвестиций стала однопутная железная дорога протяженностью 439 км с 5 станциями, 63 мостами и вокзалом. Также на пусковом комплексе построен 21 невостребованный объект.

"На всю излишнюю инфраструктуру затрачено около 1 млрд рублей федеральных средств. Кроме того, в составе незавершенного строительства числятся свыше 500 млн рублей, потраченных на разработку проектной документации на строительство мостового перехода и на выполнение работы по обеспечению подходов к мостовому переходу через реку Лена. Это свидетельствует о неэффективном использовании имущества и ресурсов, созданных в основном за счет средств федерального бюджета. Несмотря на ввод пускового комплекса в эксплуатацию, затраты на него до сих пор учитываются в составе незавершенного строительства", - отметил Богомолов.