Цель проекта строительства железной дороги Томмот - Якутск не достигнута - Счетная палата
10:20 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект строительства железной дороги Томмот - Якутск (Нижний Бестях) введенной в эксплуатацию в 2019 году, не достиг основной цели - повышения транспортной доступности Якутска, говорится в сообщении Счетной палаты РФ, опубликованном на сайте ведомства.
"Изначально проект предусматривал строительство совмещенного моста, то есть автомобильного и железнодорожного мостового перехода через реку Лена в районе Якутска. Но в 2016 году от него отказались и даже исключили из ФЦП "Развитие транспортной системы". Это привело к тому, что цели проекта не достигнуты: круглогодичной транспортной доступности нет", - приводятся в сообщении слова аудитора Валерия Богомолова.
По его мнению, в отсутствие моста через Лену железная дорога Томмот - Нижний Бестях не обеспечила решение всех запланированных задач. Как отметил Богомолов, проект обошелся в 48,7 млрд рублей, из которых 28 млрд предоставил федеральный бюджет, еще 16,7 млрд - республиканский, а остальные - средства внебюджетных источников. При этом итогом крупных инвестиций стала однопутная железная дорога протяженностью 439 км с 5 станциями, 63 мостами и вокзалом. Также на пусковом комплексе построен 21 невостребованный объект.
"На всю излишнюю инфраструктуру затрачено около 1 млрд рублей федеральных средств. Кроме того, в составе незавершенного строительства числятся свыше 500 млн рублей, потраченных на разработку проектной документации на строительство мостового перехода и на выполнение работы по обеспечению подходов к мостовому переходу через реку Лена. Это свидетельствует о неэффективном использовании имущества и ресурсов, созданных в основном за счет средств федерального бюджета. Несмотря на ввод пускового комплекса в эксплуатацию, затраты на него до сих пор учитываются в составе незавершенного строительства", - отметил Богомолов.
НОВОСТИ
- 11:16 08.05.2020
- Лечащие больных с COVID-19 медики получат доплаты от Москвы
- 11:05 08.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в Москве на 8 мая
- 11:00 08.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в России на 8 мая
- 10:50 08.05.2020
- Грузия отозвала для консультаций своего посла из Украины
- 10:10 08.05.2020
- Палата представителей Белоруссии назначила дату выборов президента страны
- 10:02 08.05.2020
- В столице и области 9 мая полиция усилит контроль за соблюдением самоизоляции - СМИ
- 09:42 08.05.2020
- Почти 300 тыс человек находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус
- 09:20 08.05.2020
- Официальный визит Путина в Китай может состояться в сентябре - Посол РФ в КНР
- 09:10 08.05.2020
- Японские военные создали оперативную космическую группу
- 09:00 08.05.2020
- При заказе продуктов на дом у большинства россиян возникали проблемы - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать