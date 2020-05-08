0
0
144
НОВОСТИ

Минобрнауки продлило дистанционное обучение на срок с 12 мая

20:45 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.

"Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ научных и образовательных организаций <…> временно приостановить с 12 мая 2020 г. посещение обучающимися указанных организаций (за исключением проживания в общежитиях данных организаций) до издания приказа Минобрнауки России об отмене указанного приостановления", - говорится в приказе.

Добавляется, что реализацию образовательных программ следует продолжить с применением дистанционных технологий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:55 08.05.2020
Вице-премьер Чернышенко назвал примерные сроки выхода России из режима ограничений
0
152
20:24 08.05.2020
ВОЗ опровергла "пользу" курения в защите от коронавируса
0
181
19:15 08.05.2020
ЕК рекомендует странам "шенгена" не открывать внутренние границы минимум до 15 июня
0
246
19:00 08.05.2020
Жителям Мадрида с 11 мая будут раздавать медицинские маски бесплатно
0
272
18:40 08.05.2020
Вашингтон закрутил визовые "гайки" журналистам из Китая
0
299
18:34 08.05.2020
Получить пропуск для проезда по Москве через СМС будет невозможно с 12 мая
0
283
18:13 08.05.2020
Роднянский спродюсирует сериал о визите иностранной гей-делегации в СССР
0
261
18:10 08.05.2020
1 млн 400 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов поступило от граждан - ЦБ РФ
0
268
17:45 08.05.2020
Онищенко рассказал как живет и как себя "чувствует" коронавирус COVID-19
0
341
17:44 08.05.2020
Андрей Воробьёв и Владимир Мединский открыли в Подмосковье музей Зои Космодемьянской
0
322

Возврат к списку