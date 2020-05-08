Минобрнауки продлило дистанционное обучение на срок с 12 мая
20:45 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
"Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ научных и образовательных организаций <…> временно приостановить с 12 мая 2020 г. посещение обучающимися указанных организаций (за исключением проживания в общежитиях данных организаций) до издания приказа Минобрнауки России об отмене указанного приостановления", - говорится в приказе.
Добавляется, что реализацию образовательных программ следует продолжить с применением дистанционных технологий.
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