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Информация о минировании около 10 больниц в Москве оказалась ложной

18:10 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские и кинологи после анонимных сообщений об угрозе взрыва обследовали здания порядка 10 больниц в Москве, в том числе в Коммунарке, информация на подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Информация об угрозах взрыва в больницах не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестные по телефону сообщили о минировании около 10 больниц, в том числе в Коммунарке, где проходят лечение инфицированные коронавирусом. Эвакуация больных и персонала не проводилась. Личность звонившего устанавливается.

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