Информация о минировании около 10 больниц в Москве оказалась ложной
18:10 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские и кинологи после анонимных сообщений об угрозе взрыва обследовали здания порядка 10 больниц в Москве, в том числе в Коммунарке, информация на подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Информация об угрозах взрыва в больницах не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что неизвестные по телефону сообщили о минировании около 10 больниц, в том числе в Коммунарке, где проходят лечение инфицированные коронавирусом. Эвакуация больных и персонала не проводилась. Личность звонившего устанавливается.
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