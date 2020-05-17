Попова: Мы остановили рост COVID-19 в России на сегодняшний день

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стабилизация ситуации с коронавирусом отмечается по всей России, заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы остановили рост на сегодняшний день. <...> День ко дню практически прироста нет. Стабилизация отмечается по всей стране", - сказала она в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".