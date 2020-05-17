Попова: Мы остановили рост COVID-19 в России на сегодняшний день
14:00 17.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стабилизация ситуации с коронавирусом отмечается по всей России, заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы остановили рост на сегодняшний день. <...> День ко дню практически прироста нет. Стабилизация отмечается по всей стране", - сказала она в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
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