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Попова: Мы остановили рост COVID-19 в России на сегодняшний день

14:00 17.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стабилизация ситуации с коронавирусом отмечается по всей России, заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы остановили рост на сегодняшний день. <...> День ко дню практически прироста нет. Стабилизация отмечается по всей стране", - сказала она в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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