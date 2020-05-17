Глава ФРС США сделал прогноз по восстановлению американской экономики
19:25 17.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полное восстановление американской экономики от последствий пандемии нового коронавируса может затянуться до конца 2021 года. Такое мнение председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, выразил в интервью телекомпании Си-би-эс, отрывок из которого вышел в эфир в воскресенье.
"Эта экономика восстановится. Это может занять время. <...> Это может растянуться до конца следующего года. Мы не знаем наверняка", - сказал Джером Пауэлл.
"Если предположить, что второй волны коронавируса не будет, думаю, вы увидите, что экономика будет стабильно восстанавливаться в течение второй половины этого года. <...> Чтобы экономика полностью восстановилась, люди должны быть полностью уверены. Возможно, для этого нужно ждать появления вакцины", - добавил глава ФРС.
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