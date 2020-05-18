США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом
10:32 18.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Соединенные штаты направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом. Американский госсекретарь Майк Помпео сказал в интервью изданию Washington Examiner, что Россия столкнулась с серьезными трудностями, и США рады помочь. В нашу страну направлены, в частности, аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на коронавирус. Ранее Москва направила Вашингтону партию медицинской помощи. Как передавал телеканал ABC News, российская сторона выставила счет почти на 660 тысяч долларов. В российском МИДе говорили, что Кремль покрывает половину стоимости груза, а остальную половину покроют власти США. Эхо Москвы
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