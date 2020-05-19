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МГПУ устроил серию вебинаров для учителей

21:22 19.05.2020

Московский городской педагогический университет (МГПУ) запустил серию вебинаров для учителей «Педагогическая перезагрузка». По словам ректора вуза Игоря Реморенко, они проводятся для осмысления тотального опыта онлайн-обучения, обмена педагогическими находками и обсуждения их возможностей дальнейшего применения.

«Часть семинаров посвящается использованию информационных технологий, а часть педагогике и психологии. Потому что, конечно, и дидактика, и методы, и технологии обучения тоже меняются», – рассказал Реморенко на селекторном совещании Департамента образования и науки Москвы.

Всего с 13 по 29 мая состоится 37 вебинаров длительностью от 40 минут до 2 часов. Для их проведения используется платформа Webinar.ru. Расписание вебинаров можно найти на сайте МГПУ.

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