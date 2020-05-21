Захарова и Небензя получили ордена
10:00 21.05.2020 Источник: РБК
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Почета за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса и многолетнюю дипломатическую службу». В соответствии с документом награды получат директор департамента информации и печати МИДа Мария Захарова, постпред России при ООН Василий Небензя, а также посол по особым поручениям МИДа Андрей Аветисян. РБК
НОВОСТИ
- 10:05 21.05.2020
- Порошенко назвал аудиозапись его разговора с вице-президентом США поддельной
- 09:32 21.05.2020
- Врио главы Коми выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью
- 09:20 21.05.2020
- Самопровозглашенные ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
- 09:05 21.05.2020
- В Сингапуре вынесли смертный приговор по Zoom
- 09:00 21.05.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 мая
- 08:50 21.05.2020
- Более 80% россиян не нуждаются в помощи психолога из-за самоизоляции - исследование
- 08:30 21.05.2020
- В мире более 5 млн человек заразились коронавирусом, умерли 6,55%
- 08:10 21.05.2020
- В Красноярском крае завершили строительство обсервационного лагеря на 2 тысячи койко-мест - Минобороны РФ
- 07:50 21.05.2020
- Из-за роста числа заразившихся в Иордании вновь вводится комендантский час
- 07:40 21.05.2020
- Муниципальные выборы во Франции могут перенести на 2021 год - агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать