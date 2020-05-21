Захарова и Небензя получили ордена

10:00 Источник: РБК

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Почета за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса и многолетнюю дипломатическую службу». В соответствии с документом награды получат директор департамента информации и печати МИДа Мария Захарова, постпред России при ООН Василий Небензя, а также посол по особым поручениям МИДа Андрей Аветисян. РБК