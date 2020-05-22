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НОВОСТИ

Украинцы открыли путь к референдуму в Крыму - Небензя

09:05 22.05.2020

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина своими действиями открыла путь к референдуму, который прошел в Крыму в 2014 году. Как сообщает "РИА Новости", об этом российский дипломат поведал в ходе заседания Совета Безопасности, которое посвящено ситуации на полуострове.

По словам российского постпреда, необходимо учитывать то, что предшествовало проведению референдума в Крыму. Он отметил, что стоит открыть глаза на события в Киеве и на Украине в 2014 году, которые и привели к данному решению. "К сожалению, украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму в 2014 году", - пояснил Небензя. Дипломат напомнил, что захват власти в Киеве стал отправной точкой для дальнейших событий.

Общественники из Крыма заявили, что воссоединение Крыма с Россией прошло в соответствии с нормами международного права.  Ren.tv

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