Украинцы открыли путь к референдуму в Крыму - Небензя
09:05 22.05.2020
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина своими действиями открыла путь к референдуму, который прошел в Крыму в 2014 году. Как сообщает "РИА Новости", об этом российский дипломат поведал в ходе заседания Совета Безопасности, которое посвящено ситуации на полуострове.
По словам российского постпреда, необходимо учитывать то, что предшествовало проведению референдума в Крыму. Он отметил, что стоит открыть глаза на события в Киеве и на Украине в 2014 году, которые и привели к данному решению. "К сожалению, украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму в 2014 году", - пояснил Небензя. Дипломат напомнил, что захват власти в Киеве стал отправной точкой для дальнейших событий.
Общественники из Крыма заявили, что воссоединение Крыма с Россией прошло в соответствии с нормами международного права. Ren.tv
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