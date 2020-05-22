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Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с Плесецка

11:20 22.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в пятницу с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"В 10:31 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - отметили в ведомстве.

По данным министерства, все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Пуск и полет ракеты контролировал наземный автоматизированный комплекс управления. Это третий пуск "Союза-2" с космодрома Плесецк в 2020 году.

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