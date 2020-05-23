Если человек снова заболел COVID-19, то его просто не долечили ранее - академик Гинцбург

11:30 Источник: Интерфакс

В Москве неизвестно ни об одном случае повторного заболевания коронавирусом у тех, кто перенес инфекцию, заявил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Мы в Москве не знаем ни одного случая, что человек переболевший коронавирусной инфекцией, вновь заболел", - сказал он на пресс-конференции в субботу.

В свою очередь директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что якобы повторное заболевание человека COVID-19 говорит о том, что инфекция просто не долечена.

"Человек в результате перенесенного заболевания становится носителем, и в результате того, что он становится носителем это во многих случаях может быть тождественно тому, что он не полностью, соответственно, выздоровел. И возможность его (якобы повторного) заболевания связана с тем, что он не повторно заразился, а просто в результате ослабления иммунных реакций организма продолжил болеть. Эту ситуацию надо совершенно четко дифференцировать от возможности повторного заражения полностью выздоровевшего человека", - рассказал он. "Полностью выздоровевший человек повторно не заболевает", - подчеркнул академик.