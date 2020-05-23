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По мнению Вашингтона, Пекин препятствует полетам американских авиакомпаний в КНР

12:49 23.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство транспорта США обвинило китайские власти в создании препятствий для совершения американскими авиакомпаниями полетов в Китай. Об этом в субботу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление ведомства.

В конце января Вашингтон в рамках мер по борьбе с распространением нового коронавируса запретил въезд в страну почти для всех категорий иностранных граждан, побывавших в последние дни в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США. В то же время объявления о запрете на рейсы из Китая не последовало.

Ряд американских авиакомпаний, в том числе Delta Air Lines, United Airlines, сообщили о приостановке выполнения полетов в КНР с начала февраля, в результате чего количество рейсов между странами сократилось до 20 в указанном месяце. В Минтрансе США отметили, что Delta и United Airlines намерены возобновить свои полеты в Китай в июне, однако, согласно распоряжению Управления гражданской авиации КНР (CAAC), число рейсов, выполняемых иностранными авиаперевозчиками в страну, должно быть равно показателю на 12 марта.

Рейтер со ссылкой на американское министерство отмечает, что пассажирские авиакомпании США полностью приостановили полеты в КНР к 12 марта, в связи с чем распоряжение китайских авиавластей "запрещает авиаперевозчикам США восстановить регулярные пассажирские рейсы в Китай". "[Минтранс] выражает протест в связи с этой ситуацией китайским властям", - указали в ведомстве, добавив, что ситуация с ограничением на полеты в КНР становится "критической".

По данным агентства, представители Управления гражданской авиации КНР в телефонном разговоре 14 мая с правительством США заявили, что ограничения могут быть смягчены, однако авиакомпании по-прежнему смогут выполнять лишь один рейс в неделю по одному маршруту в Китай. Американские и китайские авиакомпании, Управление гражданской авиации КНР и МИД Китая пока никак не прокомментировали данную информацию.

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