По мнению Вашингтона, Пекин препятствует полетам американских авиакомпаний в КНР
12:49 23.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство транспорта США обвинило китайские власти в создании препятствий для совершения американскими авиакомпаниями полетов в Китай. Об этом в субботу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление ведомства.
В конце января Вашингтон в рамках мер по борьбе с распространением нового коронавируса запретил въезд в страну почти для всех категорий иностранных граждан, побывавших в последние дни в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США. В то же время объявления о запрете на рейсы из Китая не последовало.
Ряд американских авиакомпаний, в том числе Delta Air Lines, United Airlines, сообщили о приостановке выполнения полетов в КНР с начала февраля, в результате чего количество рейсов между странами сократилось до 20 в указанном месяце. В Минтрансе США отметили, что Delta и United Airlines намерены возобновить свои полеты в Китай в июне, однако, согласно распоряжению Управления гражданской авиации КНР (CAAC), число рейсов, выполняемых иностранными авиаперевозчиками в страну, должно быть равно показателю на 12 марта.
Рейтер со ссылкой на американское министерство отмечает, что пассажирские авиакомпании США полностью приостановили полеты в КНР к 12 марта, в связи с чем распоряжение китайских авиавластей "запрещает авиаперевозчикам США восстановить регулярные пассажирские рейсы в Китай". "[Минтранс] выражает протест в связи с этой ситуацией китайским властям", - указали в ведомстве, добавив, что ситуация с ограничением на полеты в КНР становится "критической".
По данным агентства, представители Управления гражданской авиации КНР в телефонном разговоре 14 мая с правительством США заявили, что ограничения могут быть смягчены, однако авиакомпании по-прежнему смогут выполнять лишь один рейс в неделю по одному маршруту в Китай. Американские и китайские авиакомпании, Управление гражданской авиации КНР и МИД Китая пока никак не прокомментировали данную информацию.
НОВОСТИ
- 13:40 23.05.2020
- На выплаты семьям с детьми правительство выделило порядка 222 млрд руб
- 12:20 23.05.2020
- Посол США в Берлине указал главе МИД Германии, как надо реагировать на выход из ДОН
- 12:02 23.05.2020
- Иммунитет к COVID-19 нашли у 12% обследованных на антитела москвичей
- 11:30 23.05.2020
- Если человек снова заболел COVID-19, то его просто не долечили ранее - академик Гинцбург
- 11:10 23.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в России на 23 мая
- 11:00 23.05.2020
- Делегации четырех стран не пришли на встречу СБ ООН по Крыму, организованную Россией
- 10:00 23.05.2020
- В США задумались о возобновлении ядерных испытаний - СМИ
- 09:50 23.05.2020
- Ограничения на посещение храмов могут быть ослаблены поэтапно - СМИ
- 09:46 23.05.2020
- Известная компания по прокату автомобилей Hertz подала в США заявление о банкротстве
- 09:40 23.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в мире на 23 мая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать