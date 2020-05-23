Для верующих вновь открывается Храм Гроба Господня в Иерусалиме
17:15 23.05.2020 Источник: Интерфакс
Храм Гроба Господня в Иерусалиме в воскресенье откроется для посещений после вынужденного двухмесячного перерыва из-за вспышки коронавируса, пишет газета Times of Israel.
Одновременно находиться в храме смогут не более 50 человек. В рамках противовирусных мер, им нужно будет надеть защитную маску и соблюдать социальную дистанцию друг от друга в два метра.
Кроме того, прихожанам рекомендуют не целовать святыни и не прикасаться к ним.
Храм Гроба Господня закрыли для верующих в марте в рамках жестких мер по борьбе с коронавирусом, предпринятых правительством Израиля.
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