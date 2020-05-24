Остановить развитие эпидемии коронавируса может только вакцинация - эпидемиолог Минздрава РФ
09:30 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Распространение коронавирусной инфекции прекратится, когда у 95% населения выработается к ней иммунитет, обеспечить такой уровень может только вакцинация, подчеркнул главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в интервью "Парламентской газете".
"При инфекции с воздушно-капельным механизмом передачи единственное средство, которое может остановить развитие эпидемии, - это вакцинация с широким охватом населения, - сказал эксперт. - Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц".
Брико отметил, что 60-70% населения с иммунитетом к вирусу - это "тот уровень, который позволит сказать, что, если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц". Но ожидать, что этот показатель будет достигнут естественным путем, неправильно, поскольку в этом случае "слишком много будет жертв среди населения", пояснил он.
"Нужна вакцина, чтобы искусственно создать необходимую иммунную прослойку. И тем самым даже в случае заноса возбудителя в коллектив он не будет распространяться, потому что на его пути будет стоять мощный заслон из большого числа невосприимчивых к инфекции лиц", - добавил Брико. Он выразил надежду на создание вакцины от нового коронавируса в ближайшее время.
Специалисты в разных странах, включая Россию, работают над созданием вакцины от нового коронавируса. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора полагают, что первые результаты клинических испытаний появятся в начале июля. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что "доступ для более широкого применения [вакцины] должен появиться в конце июля".
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