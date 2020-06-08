Эксперты Ассоциации менеджеров обсудили хайп в экологических инициативах

15:25

Хайп - это не обязательно плохо, особенно когда речь идет о реализации экологических проектов бизнесом. К такому выводу пришли участники заседания комитета по экологии и охраны окружающей среды Ассоциации менеджеров.

Тема "Бизнес в общественных экологических мероприятиях: инициатива или хайп?" была выбрана неслучайно. Поддержка экологических акций со стороны компаний - это постоянная практика, но всегда ли они воспринимаются именно как экологические проекты или это попытка "прорекламировать" себя?

Исполнительный директор Российского экологического общества (РЭО) Юлия Филаткина отметила, что в работе часто приходится сталкиваться с инициативами бизнеса, которые являются либо акциями ради продвижения конкретных бизнес-проектов, либо направлены на то, чтобы откорректировать отношение общественности к той или иной компании.

При этом действительно гармоничных проектов, по ее словам, мало, ведь они в равной степени должны соединять экономический, экологический и социальный эффекты, формируя устойчивость ("sustainability"). Одним из примеров взаимодействия общества и бизнеса стал проект РЭО: карта социально-экологических конфликтов, в рамках которой налаживается диалог между общественностью и деловыми кругами при реализации экологических аспектов деятельности компаний.

Сразу несколько экспертов отметили важность экологического образования общества, что в том числе ложится и на плечи бизнеса. Елена Коннова, директор по корпоративным коммуникациям X5 Retail, считает, что принципы устойчивого развития становятся более актуальными не только для инвесторов, но и для покупателей, хотя на данный момент они оказывают больше влияния на потребительское восприятие, чем на поведение. При этом, по ее мнению, хайп в экологических проектах может выступать позитивной пропагандой, которая формирует экологически ответственное поведение потребителей.

Важность образования подчеркнул и Максим Ремчуков, директор по устойчивому развитию компании "Сибур". По его мнению, одним из основных барьеров выстраивания экономики замкнутого цикла в России является образовательный: большинство аудиторий недостаточно знают о технологиях переработки отходов и пользе этого процесса. В качестве примера Максим Ремчуков привел образовательный курс по устойчивому развитию, разработанный "Сибуром" для сотрудников и являющийся одним из KPI компании.

Вице-президент компании Unilever Ирина Бахтина подчеркнула, что деятельность компаний достаточно созидательна даже при том, что эти инициативы называют хайпом. Эксперт отметила, что государство долгое время считалось монополистом в решении экологических проблем, поэтому инициативы компаний могут восприниматься в публичном поле со смешанной реакцией.

При этом пользу бизнеса в решении экологических задач подчеркнули сразу несколько участников заседания комитета. Председатель правления АНО "Равноправие" Наталья Соколова отметила реальный вклад бизнеса в вопросе экологического просвещения, которым она занимается в рамках НКО. По ее словам, такие инициативы работают комплексно, не только решая вопросы в экологическом спектре, но и способствуя решению бизнес-задач, как, например, привлечение зеленого финансирования и улучшение имиджа.

Вклад бизнеса в реализацию программ НКО подчеркнул и директор проектов Агентства стратегических инициатив Вячеслав Иванов. Он считает, что значительный потенциал для корпоративной социальной ответственности существует в развитии экотуризма на особо охраняемых природных территориях.

Одним из таких примеров стала акция “Подари лес другу”, которую реализует “Почта-Банк”. Ольга Очеретина, PR-директор финансового учреждения, рассказала о реализации проекта, промежуточным итогом которого стала посадка 4 млн деревьев по всей России. При этом проект стал действительно хайповым как за счет механики акции (возможность посадить дерево через пожертвование), так и благодаря технологичной реализации (сделать это можно было онлайн через сайт).

Еще одним примером экологической инициативы бизнеса, вышедшей далеко за пределы локальной акции, стал экомарафон "День Енисея", о котором рассказала директор департамента общественных связей РУСАЛа Ольга Санарова. Проект был инициирован РУСАЛом и Русским географическим обществом в 2011 году как мероприятие по уборке берегов Енисея. Но благодаря своему формату и точному попаданию в общественный запрос он стал официальным праздником и ежегодным экомарафоном с участием корпоративных и городских волонтеров, многочисленных представителей бизнеса. При этом День Енисея не ограничен Красноярским краем, а проводится и в ряде других регионов России в рамках Дня рек.

Вклад в развитие эковолонтерства очевиден и на примере компании En+ Group, которая фактически стояла у истоков экологического добровольческого движения в Иркутской области. Как рассказала директор по связям с общественностью энергетической компании Татьяна Драчук, En+ Group реализует проекты по трем направлениям - волонтерство, работа с НКО и поддержка местных инициатив. Самой известной акцией, с которой все начиналось, является "Проект 360", в рамках которого волонтеры занимаюсь уборкой берегов Ангары и Байкала. В этом году акции исполняется 10 лет, за это время ее участниками стали почти 145 000 человек.

Еще один интересный проект, направленный на формирование ответственного экологического поведения, представил менеджер Pepsico Валентин Иванов. Компания убеждена, что пластик не должен становиться мусором, и для этого необходимо вовлекать потребителей и давать больше информации о сортировке. Для этого на упаковке продукции компании был размещен QR-код, ведущий на карту "Яндекса" с отмеченными пунктами раздельного сбора мусора.