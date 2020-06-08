0
0
1201
НОВОСТИ

Данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 июня

08:30 06.06.2020 Источник: Lenta.ru

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру понедельника 6 июня превысило 6,73 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражен 6 734 591 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 99,6 тысячи. За весь период пандемии скончались 394 887 пациентов, 2,75 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,9 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (614,9 тысячи человек), Россия (449,3 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (284,7 тысячи) и Испания (241 тысяча).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 109 143 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 08.06.2020
Население Белоруссии хотят оградить от информации, которая наносит вред государству
0
0
13:00 08.06.2020
Поправки к конституции поддерживаются большинством россиян - Песков
0
21
12:32 08.06.2020
ПДК вредных веществ в некоторых водоемах Норильска превышена в 60 раз
0
74
12:20 08.06.2020
В Крыму и на Кавказе проходят тренировки ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"
0
108
12:05 08.06.2020
Вице-премьер Чернышенко отметил потенциал десятикратного роста внутреннего туризма РФ
0
121
12:00 08.06.2020
В Великобритании для всех въезжающих вводится двухнедельный карантин
0
137
11:32 08.06.2020
Полиция канадского Монреаля применила слезоточивый газ против демонстрантов
0
158
11:20 08.06.2020
Украинские эксперты рассказали о способе "достать" ракетами Сибирь
0
177
11:19 08.06.2020
Пародист Грушевский: Поправки в Конституцию мне кажутся очень правильными и разумными
0
191
11:09 08.06.2020
Директор Государственного музея А.С. Пушкина: внесение поправок в Конституцию – правильное решение
0
187

Возврат к списку