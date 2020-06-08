Данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 июня
08:30 06.06.2020 Источник: Lenta.ru
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру понедельника 6 июня превысило 6,73 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.
По информации проекта, в мире заражен 6 734 591 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 99,6 тысячи. За весь период пандемии скончались 394 887 пациентов, 2,75 миллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,9 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (614,9 тысячи человек), Россия (449,3 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (284,7 тысячи) и Испания (241 тысяча).
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 109 143 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов. Lenta.Ru
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