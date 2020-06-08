Решение чешских властей о высылке российских дипломатов является провокацией - Нарышкин
15:00 06.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение властей Чехии о высылке двух российских дипломатов - провокация, которая не останется без ответа со стороны России, заявил в субботу директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Ответные меры будут, но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей", - сказал он журналистам.
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