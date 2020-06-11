В Италии возобновили продажи домов за 1 евро

10:32 Источник: Lenta.ru

Эпидемия коронавируса нанесла существенный ущерб итальянскому рынку недвижимости, однако после снятия ограничений в стране он постепенно начал восстанавливаться. Коммуна Чинкуэфронди, расположенная в регионе Калабрия, стала первой, где возобновились продажи домов стоимостью 1 евро. Об этом сообщает CNN travel.

Власти муниципалитета заявили о победе над инфекцией и выразили надежду, что статус «свободного от COVID-19» места поможет привлечь новых людей и решить демографическую проблему. Дело в том, что молодые люди вынуждены покидать эти места в поисках работы. В результате население сокращается, а деревни вымирают.

По словам мэра Чинкуэфронди, ситуация настолько серьезная, что план по спасению коммуны получил кодовое название «Операция красота». Поиск новых владельцев домов является неотъемлемой частью программы реконструкции разрушенных частей муниципалитета. Этому способствует положительная эпидемиологическая обстановка — в Чинкуэфронди не зафиксировано ни одного случая заражения среди жителей. Сам регион также считается наиболее безопасным в Италии с точки зрения возможности распространения инфекции.

Единственное требование, которое предъявляется покупателям, — это необходимость отремонтировать купленное здание в течение трех лет. В других регионах обычно требуется оставить залог в размере пяти тысяч евро. Если условия не выполнены, то деньги не возвращаются. В Чинкуэфронди система действует немного иначе. Покупатель платит только один сбор размером в 250 евро, пока идут реставрационные работы. Если в течение трех лет они не завершатся, то владелец дома будет оштрафован на 20 тысяч евро, однако первоначальный взнос не заберут в пользу государства.

В начале этого года распродажа домов по цене в 1 евро началась в коммуне Бизачча. Тогда на продажу выставили 90 исторических зданий. «Новичков здесь балуют и заботятся о них. Мы хотим, чтобы это место снова засияло», — сказала заммэра города. Lenta.Ru