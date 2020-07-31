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Международный комитет Красного Креста : Над миром вновь нависла ядерная угроза...

19:20 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опасность применения ядерного оружия достигла уровня, невиданного со времен холодной войны. С таким предупреждением выступили в пятницу в совместном заявлении, распространенном в Женеве, Международный комитет Красного Креста (МККК) и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП).

"Спустя 75 лет после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки над миром вновь нависла ядерная угроза", - отмечается в документе. Подчеркивается, что "опасность применения ядерного оружия достигла уровня, невиданного с конца холодной войны". Гуманитарные организации обращают внимание на участившиеся "военные инциденты с участием ядерных держав и их союзников", а также на "неприкрытые угрозы пустить в ход" атомное оружие. При этом "соглашения о ликвидации существующих арсеналов сбрасываются со счетов". "Иными словами, мир вновь вступает на опасный путь гонки ядерных вооружений", - говорится в заявлении.

Как отметил президент МККК Петер Маурер, "может показаться, что ядерные взрывы с их ужасами остались в далеком прошлом, однако сегодня опасность нового применения ядерных вооружений вновь высока". В свою очередь президент МФОКК и КП Франческо Рокка обратил внимание на тот факт, что "международное сообщество не сможет помочь всем, кто будет нуждаться в этом после ядерного взрыва". По его словам, "повальная лучевая болезнь, снижение объемов производства продовольствия и огромные масштабы разрушений и загрязнения - в таких условиях никаких гуманитарных усилий не будет достаточно".

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