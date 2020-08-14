Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова: Главная задача - чтобы туристы захотели к нам вернуться

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Подмосковье всегда радо гостям. Регион традиционно интересен как российским, так и зарубежным туристам. После ограничительных мер, вызванных пандемией, поток людей не только восстановился, но и увеличился - приоритетные направления "приросли" на 20-50%, по сравнению с 2019 годом. Это не должно стать временным явлением. Уникальный туристический потенциал области способен в ближайшее время раскрыться по-максимуму. Как? За счет грамотно выстроенной политики. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова рассказала РБК, почему стоит посетить Подмосковье и что такое кластерный подход в развитии отрасли:

"Если говорить о будущих сезонах, мы очень интересны иностранцу, и здесь нам тоже, надеюсь, поможет Москва. Турист приезжает в Москву, и он ей уже избалован. Как только отступит пандемия, я не сомневаюсь, иностранный турист к нам поедет. И не только из Китая, как было до этого: хотя мы привыкли видеть в Троице-Сергиевой Лавре гостей из Поднебесной, увлеченных православной историей.

Я уверена, что к нам поедут и европейские туристы - культура России все более интересна. В Московской области в отличном состоянии сохранились музеи Достоевского, Пушкина, Чехова, Чайковского, как минимум, это авторы, известные всему миру. Кроме того, 60% народных художественных промыслов тоже сосредоточено в Московской области. Сегодня не всякий бизнес выживает, а им тем более нужна помощь. И здесь мы должны объединиться с федеральным центром. Во всем мире знают Гжель, но есть еще федоскинские шкатулки, жостовские подносы, павловопосадские платки, дулевский и кузнецовский фарфор в Орехово-Зуево, фарфор Вербилок в Талдоме, елочные игрушки в Клину. Мы просто не имеем права это потерять.

Сегодня инфраструктуры достаточно даже для избалованного московского туриста. Есть проблема с пробками на выезде из Москвы, куда-то на машине добираться долго. Электрички часто оказываются быстрее, поэтому мы работаем и с Центральной пригородной пассажирской компанией, чтобы запустить новые маршруты.

Нам важно увлечь туриста: чтобы приехав в одну точку, он посмотрел то, что рядом, прошел некий путь и остался на несколько дней. Поэтому мы развиваем кластерный подход.

Важнейший кластер - это так называемый "Троицкий путь". Он сложился исторически, когда из Москвы люди шли к Сергию Радонежскому в Сергиев Посад. Сегодня это Королев, Мураново, Хотьково, Абрамцево, Сергиев Посад. Королев может рассказать о нашей космической истории, а Мураново, наверное, главный музей Тютчева в стране.

Не менее популярный кластер - юго-восточный кластер или "южный треугольник". Коломна, Зарайск и Озеры. Здесь, конечно, центральная роль - у Коломны. Но и Зарайск - старейший русский провинциальный город. Там есть прекрасно сохранившийся кремль, там же икона Николая Чудотворца, музей, наверное, самой знаменитой в мире женщины-скульптора - Голубкиной, ученицы Родена. В городе недавно провели комплексное благоустройство. А рядом с Зарайском - Даровое, имение матери Достоевского. Между Коломной, Зарайском и Озерами - красивейшие поля рапса и пшеницы. Там на каждом шагу можно выходить из машины и фотографироваться, и не поймешь, где ты: в Провансе или в Зарайске.

Третий кластер - тоже на юге. Это Серпухов и Чехов. В Чехове едут в Давыдову пустынь, к святому источнику в Талеже, в чеховские места в Мелихово.

Сегодня лидеры по турпотоку - это Сергиев Посад и Коломна, и сезонность не очень на них влияет. Но в прошлом году в августе оба города были полупустые. Люди уезжают перед школой на море. Зато сегодня отели загружены на 100%. Я не питаю иллюзий и понимаю, что люди остались вынужденно, потому что границы долго были закрыты.

Поэтому мы не поднимаем чек, улучшаем сервис, благоустраиваем улицы, поддерживаем предпринимателей в сфере туризма. Я благодарна первопроходцам, тем, кто к нам едет, а потом рассказывает друзьям и возвращается с ними. Благодаря им такие маленькие города, как Талдом и Зарайск, обретают новую жизнь".