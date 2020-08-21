Венедиктов: Москвичи проголосуют на довыборах очно и онлайн в разные дни

18:24

На дополнительных выборах в советы депутатов Бабушкинский и Марьинского избирательных округов столицы электронное и очное голосования будут проходить в разные дни. По словам заместителя председателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова, заметен рост числа граждан, которые собираются голосовать в электронном формате. «На этих выборах довольно мало избирателей - 68 тыс. из 7,5 млн, - тем не менее, уже около 2 тыс. людей захотели проголосовать электронно, - отметил Венедиктов. - На голосовании по поправкам их было 8,5 тыс. в этих округах. Хотелось бы, конечно, чтобы кандидаты призвали своих избирателей голосовать электронно тоже, потому что в Москве не будет трехдневного голосования. В Москве первые два дня будет только электронное, а участковая избирательная комиссия только в воскресенье».

По словам зампредседателя Общественной палаты, на этих выборах будет работать 30 участковых избирательных комиссий и две электронные избирательные комиссии.

«Мы сейчас набираем около 65 наблюдателей, по два на каждый участок - один основной, один резервный. Набираем их, грубо говоря, с улицы, по желанию», - сообщил Венедиктов, по словам которого, начал действовать и общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием. 25 августа планируется встреча 26 зарегистрированных кандидатов с представителями ОП, руководителем наблюдателей и с председателем Московской городской избирательной комиссии.