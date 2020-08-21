Весь экипаж МКС временно поселился в российском сегменте
22:45 21.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экипаж Международной космической станции (МКС) перешел в российский сегмент и закрыл люки. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.
"Закрытие люков на американском сегменте и закрытие люка между американским и российским сегментами станции проведено", - отметили в госкорпорации.
В Роскосмосе уточнили, что экипаж станции будет находиться на российском сегменте до вечера понедельника.
НОВОСТИ
- 22:11 21.08.2020
- Навального смогут отправить в Германию не ранее утра в субботу
- 20:52 21.08.2020
- В ВОЗ считают, что мир находится лишь на ранней стадии пандемии COVID-19
- 20:45 21.08.2020
- Вылет самолета из Омска в Германию в Навальным на борту состоится не раньше 02:00 (мск)
- 20:03 21.08.2020
- В Минске проходит акция протест "цепи солидарности"
- 19:19 21.08.2020
- Отравление Навального промышленным химвеществом омские врачи исключили
- 19:13 21.08.2020
- Алексея Навального перевезут в немецкую клинику в течение дня
- 18:32 21.08.2020
- Навальный пока остается в омской больнице
- 18:30 21.08.2020
- На Красной площади задержали двух пикетчиц в поддержку Навального
- 18:24 21.08.2020
- Венедиктов: Москвичи проголосуют на довыборах очно и онлайн в разные дни
- 18:24 21.08.2020
- В Италии продолжает расти число новых случаев инфицирования коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать