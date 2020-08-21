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НОВОСТИ

Весь экипаж МКС временно поселился в российском сегменте

22:45 21.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипаж Международной космической станции (МКС) перешел в российский сегмент и закрыл люки. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"Закрытие люков на американском сегменте и закрытие люка между американским и российским сегментами станции проведено", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что экипаж станции будет находиться на российском сегменте до вечера понедельника.

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