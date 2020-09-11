Снизить уровень бедности в РФ можно введением минимального гарантированного дохода - эксперт

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение минимального гарантированного дохода может помочь решить многие проблемы в России, в том числе снизить уровень бедности в стране. Такое мнение высказал ТАСС научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Степан Земцов.

"В идеале он (минимальный гарантированный доход - прим. ТАСС) может стать интересным инструментом борьбы со многими проблемами - снижение бедности, повышение посещаемости школ, падение преступности, возможность открыть бизнес. Но сегодня замена базовым доходом адресных выплат все-таки не кажется предпочтительным вариантом",- сказал Земцов.

Однако отметил он, внедрение минимального гарантированного дохода зависит от доходов бюджета, на что влияет уровень производительности в экономике. И многие страны, по его словам, не могут себе позволить распространить данную меру на всех жителей.

"Сегодня даже богатые страны не могут позволить себе базовый доход для всех жителей. Например, большинство швейцарцев на референдуме высказались против, ведь для этого пришлось бы поднять налоги",- отметил эксперт.

Земцов также уточнил, что введение всеобщего безусловного дохода в его изначальном смысле сегодня маловероятно.

"Могут быть внедрены какие-то аналоги: например, минимальный гарантированный доход. Но это потребует повышения налогов или сокращения социальных трансфертов. Сейчас все расходы консолидированного бюджета России на социальную политику (соцвыплаты, пенсии, пособия безработным и т.д.) составляют 13 трлн рублей в год, то есть примерно 7,5 тыс. рублей на человека в месяц. Если их заменить базовым доходом, именно на такую сумму может рассчитывать каждый россиянин. Но такой подход будет противоречить принципам социальной справедливости: деньги будут выплачиваться и тем, кому они не так уж нужны, а сумма выплат для наиболее уязвимых граждан сократится",- добавил эксперт.