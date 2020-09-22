СМИ узнали, почему ФРГ не может начать уголовное расследование случившегося с Навальным

08:51 Источник: РОСБАЛТ

Германия не может начать уголовное расследование случившегося с Алексеем Навальным, поскольку инцидент произошел на территории другой страны, пишет Sueddeutsche Zeitung.

По информации немецкой газеты, еще до того, как канцлер Германии Ангела Меркель объявила о результатах исследования проб Навального, федеральное правительство обратилось в генеральную прокуратуру в Карлсруэ с запросом о том, мог ли бы кто-либо в ФРГ взяться за расследование, однако там в ответ «покачали головой».

Издание отмечает «существенное различие» между инцидентом с Навальным и предполагаемым отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании: если Скрипали, по утверждениям британских властей, были отравлены в английском Солсбери, то инцидент с блогером произошел в России.

Немецкие правоохранительные органы, как отмечается в статье, могли бы подключиться к расследованию в том случае, если бы состояние Навального резко ухудшилось. Но и в таком случае за дело взялась бы прокуратура Берлина, а не генеральная прокуратура в Карлсруэ, указывает газета.