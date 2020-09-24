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В Тульской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

12:05 24.09.2020 Источник: Интерфакс

Пилот легкомоторного самолёта погиб в результате крушения воздушного судна в Каменском районе Тульской области, сообщил в четверг Интерфаксу" информированный источник.

"Возле деревни Дружба Каменского района в 10.25 упал легкомоторный самолёт "Бекас", лётчик 1964 года рождения погиб", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, самолёт выполнял работы по обработке полей.

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