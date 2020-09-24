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Экипажу МКС не нужна прививка от коронавируса - космонавт

12:20 24.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная космическая станция (МКС) является самым безопасным местом с точки зрения угрозы заражения коронавирусом, поэтому работающим там космонавтам не нужна прививка от него. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг командир корабля "Союз МС-17" Сергей Рыжиков.

"Пожалуй, Международная космическая станция - самое безопасное место на планете или в околопланетной сфере. Необходимости вакцинироваться нам нет, поскольку мы строго соблюдаем все санитарные меры предосторожности", - отметил Рыжиков, добавив, что сам бы не стал делать прививку, потому что осторожно относится к таким вопросам.

В свою очередь другой российский космонавт Сергей Кудь- Сверчков подчеркнул, что космонавты в вопросах, касающихся здоровья, не могут действовать самостоятельно. "Решение о вакцинации при согласии космонавта все равно принимается медицинской комиссией", - пояснил он.

Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 14 октября на ракете-носителе "Союз-2.1а". В основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-17" включены космонавты Роскосмоса Рыжиков и Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс, в дублирующий - российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

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