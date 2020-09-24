0
0
80
НОВОСТИ

Минтруда предлагает скорректировать принцип установления прожиточного минимума и МРОТ

12:32 24.09.2020 Источник: Коммерсант.ru

Министерство труда и социального развития представило на заседании правительства проект одного из самых значимых изменений в системе соцподдержки — коррекции принципа установления прожиточного минимума и МРОТ. С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты. 

Переход от «карточной системы» расчета ПМ к общемировому стандарту обойдется в 128,5 млрд руб. дополнительных расходов в 2021 году и 439 млрд руб. в 2025 году — это первые крупные вложения Белого дома в сокращение доходного неравенства, которое при действующей системе расчета ПМ и МРОТ могло только расти.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 24.09.2020
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира - СМИ
0
0
12:20 24.09.2020
Экипажу МКС не нужна прививка от коронавируса - космонавт
0
91
12:05 24.09.2020
В Тульской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб
0
110
12:00 24.09.2020
На инаугурацию пригласили почти 2 тыс. человек, это нельзя сохранить в тайне - Лукашенко
0
119
11:32 24.09.2020
Призовой фонд Нобелевской премии вырастет почти на 100 тыс. евро
0
137
11:22 24.09.2020
СТС и TikTok запускают первый интерактивный сериал
0
164
11:20 24.09.2020
В ЕС полагают, что инаугурация Лукашенко не имеет достаточной легитимности - Боррель
0
189
11:05 24.09.2020
С начала 2019 года на Дальнем Востоке предотвращено три теракта - Патрушев
0
196
11:00 24.09.2020
В России за сутки выявили 6 595 случаев заражения коронавирусом
0
190
10:32 24.09.2020
Дипломаты из РФ собирали в Болгарии информацию по американским истребителям - СМИ
0
226

Возврат к списку